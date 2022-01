L'Attacco dei Giganti 4x17 recensione: il nostro parere sul ritorno dell'anime in un video

A dicembre 2020 avvenne l'attesissimo esordio della quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti. Il progetto fu costellato di cambi: WIT Studio lasciò il timone passandolo a Studio MAPPA, mentre i protagonisti vennero lanciati in un contesto completamente nuovo e straniante per gli spettatori.

Nel corso di 16 lunghi episodi, l'evoluzione di Eren Jaeger è proseguita fino alla fine della prima parte de L'Attacco dei Giganti 4. Ora tutto è pronto per la battaglia finale, quella che porterà alla vittoria di Paradis o di Eldia. Non c'è più spazio per i sentimentalismi e tutti lo hanno ben chiaro, come mostrato dal primissimo episodio della seconda parte dell'anime.

L'Attacco dei Giganti 4x17 è disponibile su Crunchyroll da domenica 9 gennaio 2022 - non senza qualche problema dovuto all'afflusso di utenti - e ha messo subito in chiaro la situazione da una parte e dall'altra. L'episodio è stato ritmato dalle numerose battaglie e dalle scene d'azione, intervallate da alcuni dialoghi importanti che gettano le basi per eventi futuri.

In alto trovate il video con la nostra recensione de L'Attacco dei Giganti 4x17, così da valutare al meglio l'esordio della seconda e ultima parte di questa serie divenuta ormai un must see a livello mondiale.