L'Attacco dei Giganti 4x17, riassunto completo della trama

La scorsa domenica è andata in onda la puntata 4x17 de L'Attacco dei Giganti. Un inizio col botto, che ha ripreso gli eventi della serie da dove si era conclusa la prima parte della quarta stagione. Lo Studio MAPPA conferma di aver fatto un ottimo lavoro, grazie alle animazioni molto fluide e al sapiente uso della CGI.

Questa sera, salvo imprevisti, alle 21:45 debutterà su Crunchyroll l'episodio 4x18. La prima puntata de L'Attacco dei Giganti 4 ha infatti mandato in down Crunchyroll a causa dei troppi utenti connessi per vedere il ritorno su schermo di Eren e compagni.

In attesa del nuovo episodio di oggi, perché non rinfrescarsi la memoria con il video riassunto dell'episodio 4x17 de L'Attacco dei Giganti di Everyeye? In 3 minuti viene fatto un recap della puntata d'esordio dell'ultima parte della serie, piena di pathos ed emozioni. Il finale diell'anime si prospetta carico di colpi di scena, ed è quindi bene tenere a mente anche i più piccoli particolari di ogni episodio.

Se avete invece dimenticato gli eventi delle precedenti stagioni, potete vedere il video riassunto delle prime stagioni de L'Attacco dei Giganti di Everyeye. Insomma, non c'è altro modo di prepararsi al meglio per vedere L'Attacco dei Giganti 4x18, disponibile per tutti gli account premium di Crunchyroll questa sera dalle 21:45.