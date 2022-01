L'Attacco dei Giganti 4x18 arriva su Crunchyroll: un devastante attacco a sorpresa

La guerra tra Marley e Paradis è iniziata. Il ritorno in grande stile dell’Attacco dei Giganti con il primo episodio della Final Season, ha riportato gli spettatori a Shiganshina, imbastendo il violento scontro tra Eren Jaeger e Reiner Braun, e anticipando alcune intricate strategie che potrebbero venire allo scoperto nei prossimi appuntamenti.

L’episodio 77, dal titolo “Attacco a Tradimento”, ripercorre come già anticipato dai leak di qualche giorno fa, parte degli eventi narrati nel capitolo 118 del manga. La discussione tra gli ex compagni di Eren apre la puntata, con Armin che cerca di difendere il protagonista dalle accuse mosse dagli altri soldati. Intanto prosegue la battaglia tra i due eserciti, e gli autori ci riportano all’intenso rematch tra il Gigante d’Attacco e il Gigante Corazzato, al quale si aggiunge anche Porko trasformato in Gigante Mascella.

La volontà di Eren gli permette di continuare a reagire e rialzarsi, scatenando tutta la rabbia in un urlo capace di colpire tutti i presenti. Poco dopo essersi liberato di Reiner, Eren nota sulla cinta muraria una figura. Si tratta di suo fratello maggiore Zeke. Il Gigante Bestia inizia ad abbattere i dirigibili di Marley lanciando pietre e facendo spostare il Gigante Carro, minacciato dai soldati di dell’Armata Ricognitiva.

Mentre Eren si avvicina a suo fratello, l’armata cerca di reagire contro gli invasori, sfruttando al meglio i pochi dispositivi per la manovra tridimensionale che hanno. Zeke cerca di aiutare il fratello, colpendo Reiner a distanza, e Armin e gli altri decidono di unirsi momentaneamente agli Jaegeristi per sostenere il loro vecchio amico.

La puntata si conclude con una tenera scena in cui Falco rivela a Gabi i suoi sentimenti, e un impressionante colpo di cannone a tradimento indirizzato a Zeke da parte di Pieck e il generale Magath. Il Gigante Bestia viene profondamente ferito alla spalla destra, e crolla a terra, restando immobile. Per finire vi lasciamo al titolo dell'episodio 79 e al nostro video riassunto delle prime quattro stagioni dell'Attacco dei Giganti.