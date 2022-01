L'Attacco dei Giganti 4x19, 'quella' scena non sarà censurata

Siamo già entrati nel vivo della parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4, tuttavia innumerevoli colpi di scena attendono i fan della saga nelle prossime puntate. Una scena in particolare, forse tra le più attese, sembra che inoltre non sarà censurata e che Studio MAPPA mostrerà integralmente.

Prima di proseguire, ad ogni modo, è bene ricordare quanto l'argomento che sarà discusso in queste righe è fortemente spoiler, pertanto vi suggeriamo di continuare nella lettura soltanto qualora non siate interessati a privarvi di uno dei momenti più epici della final season.

L'arrivo del Gigante Bestia nella 4x18 de L'Attacco dei Giganti ha scatenato la paura generale dal momento che qualora Eren e Zeke dovessero entrare in contatto, allora si attiverebbero i poteri del Gigante Fondatore. Tuttavia, il modo in cui questo avviene è stato ben studiato da Hajime Isayama a cui ha affidato il compito a Gabi di impedire al protagonista di avvicinarsi al fratello. Proprio la ragazza, infatti, decapiterà Eren sparandogli un colpo di fucile dritto sulla tempia, ignara però che proprio Zeke, raccogliendo al volo la testa, sarebbe riuscito comunque ad attivare i poteri del Fondatore. Quella scena memorabile, stando a diversi insider, pare che non sarà censurata e che proprio MAPPA tenterà di darle la giusta enfasi.

E voi, invece, cosa ne pensate di quella scena che sarà ben animata? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.