L'Attacco dei Giganti 4x20, chi è Mikasa per Grisha Jaeger?

La storia di Mikasa è piuttosto complessa e travagliata in quanto la sua famiglia venne brutalmente assassinata un anno prima che il Wall Maria crollasse improvvisamente a causa dell'attacco a sorpresa del Gigante Corazzato e del Gigante Colossale. Da allora, la giovane Ackerman è entrata a far parte della famiglia di Eren.

L'ultimo episodio andato in onda de L'Attacco dei Giganti 4 è stato a dir poco strepitoso in quanto numerosi colpi di scena si sono susseguiti senza sosta, uno dei quali tra i più grandi dell'intera serie finora. Grisha Jaeger, il padre di Eren, è tornato indirettamente protagonista grazie al viaggio nel passato del protagonista e Zeke. Tuttavia, nemmeno quest'ultimo poteva aspettarsi che quel ritorno al passato avrebbe scatenato una serie di eventi a catena.

Proprio in quel momento, infatti, si è attivato il potere del Gigante d'Attacco di Grisha che, guardando nel futuro, l'attuale presente della storia, sarebbe stato convinto proprio da Eren nel perseguire i piani orchestrati anni addietro insieme a Kruger. Prima di divorare il Fondatore, tuttavia, il padre di Zeke e del protagonista parla della sua famiglia rivolgendosi a Mikasa come "sua figlia". Si tratta ovviamente di un dettaglio apparentemente molto piccolo ma che chiarisce quanto in realtà il cuore di Grisha fosse tanto buono nonostante il tormento, ma soprattutto il grande affetto che legava la giovane Ackerman alla famiglia di Eren.

