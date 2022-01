L'Attacco dei Giganti 4x20, data di uscita e trailer: un viaggio nel passato

Alla fine è arrivato Attack on Titan con la sua ultima fase. La storia di Eren Jaeger volge a conclusione tra guerra e morti, tra tentativi di scappare da quella gabbia e voglia di libertà. La seconda parte della quarta stagione è partita col botto e sembra non volersi fermare più, tra sorprese, incertezze e situazioni difficili.

Quella scena è stata adattata in L'Attacco dei Giganti 4x19, dando inizio a una situazione eterea, unica. Eren viene proiettato nei sentieri dove deve affrontare Zeke Jaeger, il suo fratellastro, a causa della visione differente di entrambi. Zeke però lo sfida, lanciandolo nel passato.

Il lungo viaggio di Eren e Zeke tra i ricordi sarà il punto focale di Attack on Titan 4x20. Il prossimo episodio sarà intitolato "Ricordi del futuro" e porterà a conoscere alcuni dettagli e alcuni punti di vista della storia di Eren, Grisha e Zeke che non erano mai stati mostrati prima d'ora. I due fratellastri saranno i protagonisti di questa avventura nel passato, con tutti i personaggi - e gli stessi figli di Grisha - anche in versione giovanile.

Il trailer di Attack on Titan 4x20 disponibile in basso ci mostra parte di questo viaggio con alcune inquadrature suggestive e cariche di tensione, concludendo con una frase finale di Frieda Reiss. Il prossimo episodio sarà disponibile su Crunchyroll domenica 30 gennaio 2021.