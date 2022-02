L'Attacco dei Giganti 4x20: il nuovo episodio a confronto con la prima puntata dell'anime

Continuano le rivelazioni sconvolgenti negli ultimi episodi de L'Attacco dei Giganti 4 che continua ad arricchirsi di brillanti colpi di scena in grado di lasciare chiunque col fiato sospeso. L'ultima puntata, in particolare, ha chiarito alcuni punti sulla figura di Grisha, il padre di Eren.

Proprio come abbiamo evidenziato nella nostra recensione della 4x20 de L'Attacco dei Giganti, l'episodio andato in onda nella giornata di ieri su Crunchyroll è stato a dir poco mozzafiato in termini di colpi di scena. Finalmente, infatti, è stato svelato colui che ha tirato davvero i fili del destino fino ad ora che altri non è che lo stesso Eren.

Fu il protagonista, grazie al potere del Gigante d'Attacco che può vedere nel futuro, a convincere Grisha a divorare il Fondatore tra le mani della famiglia reale. Ad ogni modo, l'ultimo episodio ha anche rievocato alcune scene della prima puntata dell'anime, il tutto però dal punto di vista di Eren e Zeke. Un utente su Reddit ha così rievocato quello storico episodio per confrontarlo con la 4x20 e vedere così le somiglianze, le differenze tra le due puntate e cogliere così qualche ulteriore punto di riflessione in merito agli sguardi dei personaggi alla luce di queste eclatanti rivelazioni.

