L'Attacco dei Giganti 4x20: quel tragico dettaglio che forse non avete notato

L'ultimo episodio andato in onda su Crunchyroll ci ha dato modo di approfondire il tormento del cuore di Grisha, il padre di Eren. L'Attacco dei Giganti 4 sta infatti svelando tutti i colpi di scena rimanenti, alcuni dei quali che nessuno si sarebbe mai sognato di immaginare.

In pochi si aspettavano che fosse stato proprio Eren a fare il lavaggio del cervello del padre sfruttando le convinzioni di Zeke che credeva di avere la situazione sotto controllo. Attraverso una scena bellissima, fatta di primi piani e corrette inquadrature, gli spettatori hanno potuto empatizzare con i sentimenti di Grisha più forti che mai.

Ad ogni modo, la puntata in questione ha celato un dettaglio tragico che a molti è sfuggito. Di solito, per trasformarsi in Giganti, i possessori tendono semplicemente ad aprirsi una semplice ferita con un morso, ma nel caso di Grisha le cose sono andate diversamente. Sotto l'influenza di Eren, infatti, suo padre ha ricordato Faye, la sua sorellina minore, assassinata per aver varcato la soglia delle mura. Hajime Isayama, quanto Studio MAPPA che aggiunge più inquadrature per aumentare il pathos del momento, decide di far trafiggere Grisha con un coltello la sua stessa mano, proprio quella che anni addietro condusse Faye verso la morte. Una scena profondissima in cui il padre di Eren condanna sé stesso per quanto accaduto, ormai troppo tardi per tornare indietro.

