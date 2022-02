L'Attacco dei Giganti 4x21, l'ultimo episodio ha provato fisicamente il doppiatore di Eren

Nella giornata di ieri ha compiuto il suo debutto su Crunchyroll il nuovo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 che ha finalmente rivelato il vero piano di Eren. La puntata in questione, tuttavia, ha stupito il pubblico in particolare per quella scena che Studio MAPPA è riuscito magistralmente ad adattare.

Ci stiamo lentamente avvicinando alle fasi conclusive della storia, ma prima d'allora il Corpo di Ricerca dovrà comprendere le intenzioni di Eren adesso che ha gettato la maschera per annunciare il suo piano brutale. Ad ogni modo, il team di Studio MAPPA ha dato il massimo per ricostruire nel migliore dei modi una delle tavole più inquietanti e meglio realizzate da Hajime Isayama, impegno che è costato caro anche al cast di doppiatori.

In particolar modo, quello che è stato provato più di tutti dalla 4x21 de L'Attacco dei Giganti è stato proprio Kaji Yuki, il talentuoso doppiatore di Eren, che ha tenuto a dire due parole in occasione della messa in onda della nuova puntata. Senza giri di parole, infatti, Kaji ha spiegato che l'episodio in questione è stato così intenso da averlo lasciato quasi senza voce. E, alla luce della magistrale interpretazione di Eren di ieri sera, non possiamo che comprendere l'incredibile sforzo del seiyuu.

E voi, invece, cosa ne avete pensato dell'interpretazione di Eren nell'ultimo episodio andato in onda, vi è piaciuta? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.