L'Attacco dei Giganti 4x21, leakato il titolo: quel parallelismo con l'episodio 1

Senza neanche dare il tempo all'episodio 4x19 de L'Attacco dei Giganti di compiere il suo debutto nella giornata di domani, in rete già si parla della 21esima puntata. Qualcuno, infatti, è riuscito a leakare il titolo dell'episodio in questione che promette un affascinante parallelismo.

Poco più di 24 ore separano i fan dalla nuova puntata che andrà regolarmente in onda su Crunchyroll, nella speranza che l'azienda non venga nuovamente minacciata da commenti intimidatori da parte di quella fetta della community nostrana che non ha ben digerito l'assenza di un doppiaggio in italiano della final season.

Ad ogni modo, l'episodio 80 de L'Attacco dei Giganti 4, che altri non è che il n°21 della parte 2, si intitolerà "A Te, 2000 Anni Fa". Se questo titolo non ha risvegliato niente tra i vostri ricordi, allora tocca a noi ricordarvi che il primo episodio dell'anime, nonché il primo capitolo del manga, si intitolava "A Te, Fra 2000 Anni". Il messaggio sembra dunque estremamente chiaro con la 21esima puntata che dovrebbe adattare gli eventi del capitolo 122.

Alla luce del ritmo con il quale Studio MAPPA sta adattando gli eventi della storia, inoltre, qualcuno sta iniziando a domandarsi se, nel tempo a disposizione, l'azienda riuscirà effettivamente ad adattare tutti i capitoli rimanenti in questo cour stagionale. E voi, invece, cosa ne pensate di questo titolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.