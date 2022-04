L'Attacco dei Giganti 4x28, un finale distruttivo e mortale: l'ultima scena in un video

I primi 16 episodi arrivati nel 2021 hanno scatenato la furia eldiana. Marley ha potuto fare ben poco contro l'ira di Eren Jaeger e il suo assalto in L'Attacco dei Giganti 4 parte 1. Marley ha però risposto e in questo 2022, con la seconda parte, tutto è iniziato con la risposta di Reiner e degli altri giganti.

Nessuno però si sarebbe aspettato ciò che è seguito da quella battaglia. Grazie al ritorno di Zeke, Eren è riuscito a entrare in contatto con Ymir la fondatrice, dando inizio a uno degli esiti più temuti dal mondo intero di Attack on Titan. La marcia dei giganti è iniziata, il Boato della Terra ha scatenato i colossali che stanno già appiattendo tutto ciò che hanno trovato sul loro cammino.

Prima è stata Eldia a finire sotto i loro passi giganteschi, anche se con pochi danni viste le intenzioni di Eren di salvare l'isola. Nel finale di Attack on Titan 4x28, tuttavia, inizia la distruzione di Marley. Le marine militari di tutto il mondo si sono radunate davanti le coste del continente per tentare di fermare l'avanzata dei giganti colossali. Tutto inutile dato che le navi sono state scaraventate in aria e i soldati uccisi in una nube di vapore bollente.

I giganti colossali hanno posato i loro piedi massicci su Marley, mentre Eren Jaeger osservava la distruzione portata e il terrore scatenato nei suoi nemici. Eren continuerà ad avanzare fino alla fine de L'Attacco dei Giganti, che proseguirà nel 2023 con l'ultima parte dell'ultima stagione.