L'Attacco dei Giganti, i 5 soldati più forti dell'Armata Ricognitiva

L'umanità è atterrita dal potere dei giganti, creature mostruose alte diversi metri e il cui unico scopo sembra essere divorare gli umani. Coloro che vivono tra le mura si sentono difesi finché però una catastrofe non dà inizio alla storia de L'Attacco dei Giganti. Da lì in poi sarà una lotta continua con questi mostri.

A difesa dell'umanità c'è un esercito diviso in tre battaglioni, di cui uno in particolare è al centro delle vicende de L'Attacco dei Giganti. Eren, Armin, Mikasa e altri personaggi principali fanno parte dell'Armata Ricognitiva, un gruppo che ha il compito di addentrarsi nel territorio inesplorato controllato dai giganti. Ma chi sono i cinque guerrieri più forti dell'Armata Ricognitiva? Ecco l'elenco.

È difficile stilare una vera e propria classifica, ma di sicuro nelle ultime tre posizioni ci sono guerrieri molto particolari. Tra le fila dell'Armata Ricognitiva infatti militano anche i possessori dei poteri dei giganti che quindi già per questo sono estremamente più forti di molti altri. Eren Jaeger, Reiner Braun e Bertholt Hoover fanno tutti parte di questo elenco dato che è quasi impossibile batterli in uno scontro 1 VS 1 dove entrambe le parti vogliono uccidersi a vicenda. Sono tutti e tre più forti di Ymir - che è quindi fuori da questa classifica -, e si trovano quindi nella top 5.

Le prime due posizioni invece, come prevedibile, sono ad appannaggio del clan Ackerman. Mikasa e Levi sono i due guerrieri più forti dell'umanità e quindi dell'Armata Ricognitiva. La loro forza ed esperienza in combattimento permette loro di affrontare qualunque nemico e di vincere senza alcun tipo di problema. Quindi anche i tre giganti di sopra potrebbero non essere imbattibili, nonostante la difficoltà.

Tirando le somme, una classifica potrebbe essere questa, partendo dal quinto al primo: Reiner, Eren, Bertholt, Mikasa e Levi. Li rivedremo tutti in azione con L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 a gennaio.