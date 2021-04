L'Attacco dei Giganti: 8 anni fa usciva il primo episodio dell'anime

La storia de L'Attacco dei Giganti iniziò proprio dietro quelle grandi Mura, quando un improvviso attacco di due Giganti diversi dal solito aprirono una breccia spalancando le porte dell'umanità a quelle creature mostruose che uccisero senza alcuna pietà uomini, donne e bambini. E fu proprio quell'evento a cambiare per sempre la vita di Eren.

Oggi Eren è completamente cambiato da allora, sono passati tanti anni da quel giorno e i nemici nel tempo si sono moltiplicati a dismisura. Poco alla volta, infatti, il Corpo di Ricerca ha svelato tutti gli inganni che si celavano all'esterno di quelle tre Grandi Mura, scoprendo di fatto una realtà di gran lunga diversa da quanto avrebbero anche solo potuto mai immaginare. Da circa una settimana si è conclusa la prima parte de L'Attacco dei Giganti 4, ad appena pochi giorni dal celebrare una ricorrenza importante per il franchise.

Era il 7 aprile 2013, infatti, il giorno in cui Studio Wit coronò il debutto dell'adattamento animato del capolavoro di Hajime Isayama rilasciando l'episodio 1 intitolato "A te, fra 2000 anni - La caduta di Shiganshina (parte 1)". E a distanza di 8 anni da allora, il primo trailer per il primo episodio della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4 è stato accompagnato dalla frase "Ho aspettato per tutto il tempo da 2000 anni. Ma Chi?", una citazione piuttosto enigmatica ma strettamente legata alla premiere dell'anime.

E voi, invece, avete seguito l'anime si dal suo debutto iniziale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.