L'Attacco dei Giganti: l'agenzia del doppiatore di Eren Jaeger minaccia cause legali

Il Giappone è la terra dei manga e degli anime e, con questi ultimi, anche dei doppiatori. I seiyuu sono noti in tutto il mondo, specie per la necessità di avvicinarle più al ruolo di idol e quindi al centro di merchandising, ma ciò comporta per queste star anche problemi amorosi, come quello che ha coinvolto Yuki Kaji di L'Attacco dei Giganti.

È notizia già vecchia di qualche mese, ma Yuki Kaji si è sposato. Il doppiatore di Eren Jaeger è convolato a nozze con Ayana Taketatsu, collega del mondo del doppiaggio. I due hanno chiesto poi ai fan di continuare a supportarli, ma sembra che qualcuno non abbia voluto sentire ragioni. Infatti, negli scorsi mesi, in rete hanno continuato a susseguirsi rumor sulla vita sentimentale di Yuki Kaji, con alcuni che menzionano un suo flirt con un'altra collega doppiatrice, Maaya Uchida.

Queste voci hanno fortemente fatto arrabbiare l'agenzia VIMS, procuratrice di Yuki Kaji. Questa si è rivolta a uno studio legale aprendo così un caso dove chiunque abbia fatto nascere queste voci sul doppiatore di L'Attacco dei Giganti rischia grosso. L'agenzia nega ogni veridicità su questi rumor, affermando che sono "senza fondamento e diffamatorie", oltre che una violazione della privacy di Kaji.

Lo studio legale Gladiator è quindi ora al lavoro per scoprire chi sia stato a diffondere per primo queste falsità. Intanto, Yuki Kaji tornerà prossimamente a dare la voce a Shoto Todoroki in My Hero Academia - stagione 4.