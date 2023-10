L'Attacco dei Giganti: Akudo, la storia arriva questo mese! Le prime informazioni

Hajime Isayama ha smesso da tempo di disegnare. Dalla fine del suo manga, L'Attacco dei Giganti, che ha avvicinato a questo mondo caterve di lettori in tutto il mondo, il mangaka non ha preso più il pennino tra le mani per disegnare nuove storie, limitandosi soltanto a disegni e illustrazioni per fiere o per eventi speciali.

A sorpresa, però, il prossimo anno arriverà in Giappone l'artbook L'Attacco dei Giganti: FLY, un volume che conterrà anche un racconto nuovo di zecca che sarà scritto e disegnato sempre da Hajime Isayama. Il nome della nuova storia de L'Attacco dei Giganti è già trapelato in rete. Akudo, cattivo ragazzo, si concentrerà su una persona in particolare. Sono tuttavia emersi nuovi dettagli ufficiali su questa storia.

Come affermato da Attack on Titan Wiki su X, questa storia si concentrerà sull'infanzia di un certo personaggio. Non è dato ancora sapere chi è il personaggio in questione, anche se il titolo fa pensare a due personaggi in particolare: Eren Jaeger e Levi Ackerman. Bisognerà tuttavia attendere, ma poco, dato che L'Attacco dei Giganti: Akudo verrà pubblicato alla fine di ottobre 2023, anche se solo in parte.

Questo racconto che sarà composto di meno di venti pagine sarà diviso in due parti: la prima verrà pubblicata sotto forma di bozze proprio tra qualche settimana. In questo modo, sarà chiara la direzione che prenderà questo capitolo autoconclusivo che, quindi, non farà in modo da far proseguire la storia del mondo de L'Attacco dei Giganti, concentrandosi invece sul suo passato. Appuntamento quindi agli ultimi giorni di ottobre per scoprire qualcosa in più su questa nuova storia disegnata da Hajime Isayama.