L'Attacco dei Giganti: Alessandro Campaiola è il miglior doppiatore italiano del 2021

Interpretare un personaggio sfaccettato, profondo, e complicato come Eren Jaeger ne L’Attacco dei Giganti può rappresentare una grande sfida anche al più preparato dei doppiatori. Alessandro Campaiola però è riuscito a portare su schermo un lavoro eccellente nel corso delle stagioni adattate in italiano.

Lo straordinario lavoro fatto per molti dei suoi personaggi, e ovviamente per Eren, ha portato Campaiola a vincere il premio di miglior doppiatore italiano del 2021, un riconoscimento che il talentuoso artista ha voluto celebrare condividendo su Facebook il post che trovate in calce.

Dopo i ringraziamenti alla famiglia e ai direttori e artisti che l’hanno seguito nel corso di questi 15 anni di carriera, per poi soffermarsi sull’importanza che l’Attacco dei Giganti, e il direttore del doppiaggio della serie, il compianto Anton Giulio Castagna, conosciuto come Giuggi, hanno rappresentato per lui, permettendogli di arrivare ad ottenere un premio come questo.

Considerate le polemiche e i problemi sorti in seguito all’esclusività della parte finale dell’anime su Crunchyroll, possiamo solo che sperare di ascoltare Alessandro Campaiola, e i suoi colleghi, mentre pronunciano le battute conclusive di una delle opere più interessanti e sorprendenti degli ultimi dieci anni. Per concludere vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla carriera di Alessandro Campaiola.