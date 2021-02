L'Attacco dei Giganti, AlloCiné sgancia la bomba: ci sarà un film dopo la stagione 4

Cosa accadrà al termine de L'Attacco dei Giganti 4? Sembra ormai dato per certo che la final season non riuscirà ad adattare tutti i capitoli restanti del manga, costringendo dunque lo Studio MAPPA ad optare per una differente formula per concludere l'adattamento anime del capolavoro di Hajime Isayama.

Attualmente, nei pochi episodi restanti, è impossibile per MAPPA adattare i restanti capitoli del manga, motivo per cui è lecito aspettarsi un ulteriore progetto al termine della stagione finale. Già da diverso tempo si parla di un film de L'Attacco dei Giganti la cui produzione dovrebbe essere iniziata già diverse settimane fa stando ad alcune indiscrezioni. Dopotutto, un lungometraggio al cinema sarebbe l'ideale per i produttori per ottimizzare i profitti dalla controparte animata.

A confermare le ipotesi su una pellicola conclusiva al termine della stagione finale emergono le indiscrezioni provenienti direttamente da AlloCiné, una società anonima francese che fornisce servizi e informazioni online sui cinema. Anche loro, infatti, sono venuti al corrente di voci di corridoio che confermerebbero un progetto cinematografico per concludere l'adattamento anime L'Attacco dei Giganti. In attesa di annunci ufficiali, che confermeranno o meno questi rumor, vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi alcun dettaglio sul futuro del franchise.

Secondo voi, invece, cosa ci sarà dopo il finale della stagione 4? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.