L'Attacco dei Giganti, quanto sono alti i vari Giganti? Le misure ufficiali

Le creature conosciute come giganti hanno infestato le pagine del capolavoro di Hajime Isayama fin dal suo inizio. Col tempo, L'Attacco dei Giganti ha rivelato sempre più mostri dalle fattezze e soprattutto altezze diverse, aggiungendo anche qualche potere speciale.

Vediamole tutte per scoprire ufficialmente le altezze dei giganti de L'Attacco dei Giganti. I primi ad essere analizzati sono i giganti puri, quelle creature spesso deformi e senza razionalità. Il più basso raggiunge altezza di tre metri, mentre il più alto può arrivare fino a 15 metri. C'è un range quindi abbastanza ampio, di ben 12 metri, con la media che staziona intorno ai 10 metri.

Sempre in parecchi, ci sono i giganti colossali delle mura. Non sono giganti speciali nel senso stretto del termine, ma sono comunque molto particolari. La loro altezza raggiunge i 50 metri e sono i difensori dell'umanità grazie alle cinte murarie che hanno generato. Infine, ci sono i Nove Giganti speciali che verranno trattati singolarmente, tenendo anche in considerazione gli eventi dei capitoli finali de L'Attacco dei Giganti.

Partiamo dal più alto col Gigante Colossale, posseduto da Bertholt e Armin, che può raggiunge 60 metri di altezza.

Il Gigante Corazzato invece raggiunge stabilmente i 15 metri.

Il Gigante d'Attacco, a prescindere dal suo portatore, riesce a raggiungere anch'egli i 15 metri di altezza.

Il Gigante Bestia di Zeke Jaeger è alto ben 17 metri, mentre non è dato sapere se anche gli altri giganti bestia, date le loro strutture completamente diverse, raggiungono le stesse dimensioni.

Il Gigante Mascella si riduce notevolmente nelle dimensioni, risultando il secondo più piccolo con i suoi cinque metri di altezza.

Il titolo di più piccolo va invece al Gigante Carro che, in ogni versione, raggiunge massimo i 4 metri di altezza.

Il Gigante Femmina conferma alti valori con 14 metri.

Il Gigante Martello raggiunge i 15 metri di altezza.

Infine c'è il Gigante Fondatore. Questo varia enormemente a seconda della situazione, con Frieda Reiss che raggiunge i 13 metri di altezza, mentre non è conosciuta l'altezza né di Eren né di Ymir in questa forma, anche se alcune proiezioni danno ben 350 metri di altezza.

Una citazione a parte va dedicata a Rod Reiss, un gigante puro ma anomalo che raggiunge i 120 metri di altezza se in posizione eretta, mentre raggiunge i 40 metri strisciando.