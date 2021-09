L'Attacco dei Giganti per l'ambiente: in Giappone arrivano i cassonetti dei rifiuti a tema

L'anime de L'Attacco dei Giganti tornerà nel 2022 con l'ultima parte della quarta stagione, e Coca Cola Japan ha deciso di approfittare del sempre crescente interesse verso la serie per promuovere una nuova iniziativa ecologica. A partire da oggi, infatti, in Giappone sono comparsi i simpatici cassonetti dei rifiuti ispirati alla serie.

Nel Paese del Sol Levante, così come in molti stati occidentali, c'è un grosso problema di rispetto delle norme di raccolta differenziata, e con il passare degli anni sono nate molte associazioni non-profit con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica. Una di queste, "Change for the Blue", si occupa del problema dei rifiuti gettati in mare, e siccome molti di questi sono lattine in alluminio, oggetti con un tempo di degradazione superiore ai 100 anni, l'associazione ha chiesto a Coca Cola Japan di collaborare per ridurre l'inquinamento.

Tra le varie iniziative organizzate dalle due aziende è presente anche quella di cui vi stiamo parlando oggi, ovvero l'allocazione di bidoni dei rifiuti per lattine di alluminio vicino alla maggior parte dei distributori automatici. Questi cassonetti, ispirati al design di alcuni personaggi de L'Attacco dei Giganti, saranno rimossi definitivamente il 22 novembre, ma fino ad allora tutti i cittadini potranno utilizzarli a proprio piacimento.

E voi cosa ne dite? Vi piace questa iniziativa? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste fan de L'Attacco dei Giganti, inoltre, non potete perdere l'occasione per dare un'occhiata ai risultati del quarto e ultimo sondaggio di popolarità.