L'Attacco dei Giganti, l'ammissione di Isayama: Mikasa ed Eren dovevano baciarsi

Il rapporto tra Eren e Mikasa è qualcosa che Hajime Isayama ha analizzato all'interno de L'Attacco dei Giganti dal momento che fino all'ultimo capitolo il loro legame è stato soggetto a grandi sviluppi. Ad ogni modo, recentemente il sensei ha svelato un interessante retroscena sul capitolo 50.

La morte di Hannes nel capitolo in questione, infatti, segnò un momento di totale sconforto per Eren che cadde in lacrime esasperato dalla sua totale incapacità di fare qualcosa in quel momento terribile. Mikasa, allora, per risollevarlo decise di svelargli i propri sentimenti ringraziandolo per la sciarpa e per tutto ciò che aveva fatto per lei in una scena estremamente intensa. In quel momento, i due personaggi sembravano estremamente vicini a scambiarsi un bacio tuttavia Eren si sollevò in piedi per farsi carico delle sue responsabilità.

Hajime Isayama, il papà de L'Attacco dei Giganti, ha recentemente svelato il motivo per cui Eren e Mikasa non si sono baciati, lasciando interdetto anche il suo stesso editore. Il sensei ha dunque spiegato che all'epoca si sentiva particolarmente imbarazzato nel disegnare quella scena in quanto era fermamente convinto di non riuscire con le sue abilità a rappresentare le loro dinamiche dopo il bacio. Ad ogni modo, guardandosi indietro, oggi riguarda con rimpianto a quella scena che avrebbe voluto saper disegnare dal momento che Mikasa si aspettava un bacio.

