L'Attacco dei Giganti: un animatore celebra una delle coppie più amate dai fan

Levi e Hange non hanno mai avuto una vera e propria relazione in L'Attacco dei Giganti, ma per i fan della serie il loro legame è ritenuto migliore di quello di una coppia reale. Per omaggiare il loro rapporto speciale, un animatore ha realizzato un video emozionante.

In attesa della quarta stagione di L'Attacco dei Giganti, che pare verrà divisa in due parti, un animatore ha colto l'occasione per riunire una delle coppie preferite dai fan: Levi e Hange. I due non hanno mai avuto una relazione romantica, ma il loro legame è così forte da aver commosso gli appassionati. Nonostante siano mossi da due obiettivi ben differenti, Levi e Hange hanno fatto affidamento l'uno sull'altro durante tutto il corso del franchise di Hajime Isayama.



L'artista KyojinKing ha condiviso su Reddit un fantastico video che riunisce Levi e Hange nei primi giorni delle loro battaglie contro i Titani. La clip risulta essere ancora più emozionante grazie alla fantastica colonna sonora "Call your name". Osservando il video, qualsiasi fan della serie scoppierà in lacrime.

La prossima stagione animata di L'Attacco dei Giganti, che chiuderà definitivamente l'avventura, sarà realizzata dallo Studio MAPPA, che ha preso le redini dallo studio Wit. Hange e Levi avranno sicuramente un ruolo fondamentale, ma in attesa di scoprire il loro destino ci sono diverse cose da recuperare in vista de L'Attacco dei Giganti stagione 4.