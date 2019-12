L'Attacco dei Giganti è l'anime più famoso del decennio secondo My Anime List

Con il 2020 ormai prossimo alle porte, l'attesa per l'Attacco dei Giganti 4 si fa sempre meno opprimente. La quarta stagione dell'anime, infatti, concluderà finalmente le avventure del Corpo di Ricerca, decretando la fine del capolavoro di Hajime Isayama.

L'Attacco dei Giganti non è una serie che necessita di molte presentazioni, in quanto una delle colonne portanti che, da anni, regge parte del successo mondiale dell'animazione nipponica. Trasposizioni come l'adattamento del manga di Isayama sensei, in grado di mutare l'andamento del mercato e riscuotere enormi successi anche da oltre oceano, sono veri e propri gioielli di un'industria che fatica sempre più a reggersi sulle proprie gambe.

La straordinaria potenza della serie, dunque, ha fatto sì che persino un colosso come My Anime List la decretasse come l'anime più influente e popolare degli ultimi 10 anni, con la bellezza di 1 milione e 740 mila persone che hanno inserito nella propria libreria l'iconico franchise. Ad ogni modo, la lista completa delle 10 opere più famose ve le riportiamo quanto segue:

L'Attacco dei Giganti Sword Art Online One Punch Man Tokyo Ghoul Steins;Gate No Game No Life Angel Beats! My Hero Academia Mirai Nikki Your Name

