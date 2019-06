L'Attacco dei Giganti diventa l'anime più votato su IMDB

Dopo un inizio un po' più lento e incentrato maggiormente sulle questioni di carattere politico, l'anime de l'Attacco dei Giganti ha toccato delle vette narrative molto alte, consegnandoci degli episodi in grado di farci emozionare e divertire allo stesso tempo. Grazie a questo mix esplosivo, l'anime ha raggiunto un traguardo importante.

L'adattamento dell'opera cartacea di Hajime Isayama, infatti, è diventato l'anime più votato sul portale IMDB, con diversi episodi che sono entrati più volte nella classifica Top 15 degli show più visti. Precisamente, la puntata più apprezzata sarebbe la 54 con 16,000 voti, all'interno della quale ammiriamo il sacrificio di un personaggio molto importante volto a sacrificarsi per sconfiggere il Titano Colossale.

Gli altri due episodi che si sono imposti in classifica sono il 55, classificato decimo con più di 3000 voti e il 53, undicesimo con oltre 4000 voti. Non è una sorpresa vedere queste posizioni, dal momento che le ultime puntate hanno segnato il cuore degli appassionati a causa di morti illustri, di personaggi con i quali si era creato un legame solido nel corso della serie. Ma è proprio questo il bello de l'Attacco dei Giganti: prendere le certezze costruite lungo tutta una storia e stracciarle improvvisamente per cercare di avanzare nella narrazione, pagando pegno per ogni passo che si compie verso la verità.

Il sacrificio di Erwin è emblematico, un personaggio sviluppatosi lentamente che ha conquistato i favori dei fan a poco a poco, grazie al suo carattere intransigente e ad una volontà incrollabile che gli hanno permesso di anteporre il bene dell'umanità al sogno che custodiva fin da bambino.