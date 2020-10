Quanti anni ha Levi Ackerman? Conosciamo i dettagli sul capitano de L'Attacco dei Giganti

Hajime Isayama, nella serializzazione de L'Attacco dei Giganti, ha evitato in più occasioni di specificare l'età dei personaggi principali della storia in quanto considerati elementi obsoleti ai fini narrativi. Tuttavia, i fan sembrano non riuscire a fare a meno di voler conoscere l'età dei protagonisti.

Era il 2016 quando Hajime Isayama partecipò a un'intervista durante un evento presso gli Universal Studio Japan. L'intervistatore, infatti, non poté proprio evitare di chiedere al sensei di chiarire la questione inerente all'età di Levi dopo che l'autore, qualche tempo prima, aveva risposto con fastidio alla stessa domanda sbagliando però la datazione.

In particolare, ha specificato di aver disegnato l'asso del Corpo di Ricerca all'inizio del manga con un età sulla trentina ma indicativamente con meno di 35 anni. Non ha fornito un numero esatto, ma facendo due rapidi conti al tempo dello spin-off L'Attacco dei Giganti: Birth of Levi e, successivamente, a seguito dell'ultimo time-skip, possiamo rintracciare una datazione che qui segue:

Ai tempi del prequel Levi poteva avere un'età compresa tra i 25 e i 30 anni;

All'inizio della storia, dunque ai tempi della prima trasformazione di Eren nel Gigante d'Attacco, intorno ai 30 e 35 anni;

Attualmente, ovvero a seguito dell'ultimo time-skip di 4 anni, Levi dovrebbe avere un'età compresa tra 35 e 39 anni;

E voi, invece, conoscevate questa curiosità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.