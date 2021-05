L'Attacco dei Giganti: Annie vi lascerà senza fiato nell'ultimo cosplay di milky

Il talento di Hajime Isayama ruota attorno alla sua straordinaria capacità di giocare con le varie sottotrame della storia principale, elemento che ritroviamo con forza soprattutto nel suo capolavoro L'Attacco dei Giganti. Anche se il manga è ormai terminato, seppur l'ultimo volume dilaterà il capitolo 139, l'opera gode ancora di tanta popolarità.

Nonostante il manga sia concluso solo in linea teorica, dal momento che il volume 34 aggiungerà ulteriori scene che allungheranno il tanto discusso finale, l'adattamento anime deve ancora tornare con la parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4. Ad ogni modo, i lettori e gli appassionati della serie stanno supportando il franchise a più riprese come mostrano le geniali manifestazioni di creatività che emergono in rete saltuariamente.

A tal proposito, una celebre cosplayer, una certa Milky, ha colto l'occasione per riportare in auge un personaggio molto apprezzato all'interno della community dedicata, ovvero Annie Leonhart. La sua geniale interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore da parte dei fan con oltre 24mila manifestazioni di apprezzamento allegate alla foto in questione, merito soprattutto di una resa estremamente fedele al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo splendido cosplay a cura di Milky, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.