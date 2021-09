L'Attacco dei Giganti: Annie Leonhart prende vita in questo cosplay fedele

La caduta delle mura di Shiganshina ha segnato il destino di Eren, Armin e Mikasa. Dopo un periodo di vagabondaggio in cui sono stati costretti a dissodare terreni e a vivere di agricoltura, il terzetto di protagonisti de L'Attacco dei Giganti si è unito alla legione militare, con l'obiettivo di unirsi all'Armata Ricognitiva.

Qui hanno conosciuto tanti altri ragazzi e ragazze che avevano un obiettivo simile, molti dei quali però non hanno superato le prime fasi di battaglia, con tanti altri morti prima della fine del manga de L'Attacco dei Giganti. I personaggi principali si uniranno però all'Armata Ricognitiva, ma non Annie Leonhart. A differenza degli altri, la ragazza arrivata in quarta posizione in graduatoria ha deciso di entrare nella Polizia Militare, che opera principalmente all'interno del Muro Sina.

I segreti di Annie sono tanti e diventerà in breve un personaggio importante di un arco narrativo de L'Attacco dei Giganti. Ora però rievochiamola, ad anni dalla sua ultima apparizione, grazie al lavoro della cosplayer Sersh. Questo cosplay di Annie Leonhart tratto da L'Attacco dei Giganti riproduce ottimamente la guerriera come l'abbiamo vista nei momenti salienti dell'anime. A differenza degli altri, indossa la divisa con l'unicorno verde, simbolo della Polizia Militare, mentre per il resto l'abito riflette la classica divisa militare beige e bianca.

Rivedremo Annie nell'anime? L'ultima sua apparizione risale a un frammento de L'Attacco dei Giganti 4.