L'Attacco dei Giganti: Annie protagonista di un fedelissimo cosplay

Non sono in molti ad aver metabolizzato che la storia de L'Attacco dei Giganti si è conclusa definitivamente, nonostante le tavole extra del capitolo 139 ci abbiano lasciato con più domande che risposte. Ad ogni modo, la serie non è ancora terminata su tutti i fronti dal momento che la stagione 4 attende di tornare con la parte 2.

Attualmente, per quanto ne sappiamo, L'Attacco dei Giganti Parte 2 dovrebbe tornare nella stagione invernale con una nuova tranche di episodi, 12 o 13 presumibilmente vista la mole di azione che caratterizzerà i prossimi avvenimenti della storia. Ad ogni modo, i fan non vedono l'ora di scoprire come Hajime Isayama intende concludere la sua opera e se l'anime accompagnerà gli spettatori verso un finale diverso rispetto alla controparte cartacea.

Nell'attesa del debutto dei nuovi episodi, in rete gli appassionati del franchise stanno supportando a più riprese il gioiellino del sensei con straordinarie manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di neurahone che ha tentato di reinterpretare nella realtà il personaggio di Annie Leonhart, colei che possiede il Gigante Femmina. Il cosplay in questione, che potere recuperare in calce alla notizia, fornisce così un interessante punto di vista del personaggio in chiave realistica.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, lo ritenete abbastanza fedele ad Annie? Diteci cosa ne pensate, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.