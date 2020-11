L'Attacco dei Giganti: Annie in versione gigante da urlo nel cosplay di Kappy

I misteriosi giganti sono al centro della trama de L'Attacco dei Giganti, manga di Hajime Isayama diventato poi anime per Studio WIT nel 2012 e passato di mano nel 2020 a Studio MAPPA. Proprio questi si occuperanno della stagione finale de L'Attacco dei Giganti in arrivo a dicembre e che proseguirà per un bel po' nei palinsesti.

Arrivati a questo punto, con sole le ultime battaglie da vedere e gli ultimi nodi da sciogliere, sappiamo tanto dei giganti e soprattutto su quelli con poteri speciali. Anche se nell'anime de L'Attacco dei Giganti ne manca qualcuno, ormai tutti sono a conoscenza dell'identità del Gigante Femmina. Chi è capace di trasformarsi in quel modo è infatti Annie Leonhart, una delle traditrici del gruppo.

Proprio Annie prende vita con un cosplay sul Gigante Femmina realizzato da Kappy. La ragazza nella foto su Instagram tra parrucche e trucco su tutto il corpo ha realizzato un perfetto gigante replicando quello che abbiamo visto nell'anime. Il corpo si divide infatti in due colori principali, il bianco rosato e il rosso che seguono le tracce delle fasce muscolari del fisico.

Non dimenticatevi però anche dei cosplayer nostrani: ecco un brillante cosplay doppio su Ymir e Historia realizzato da Miikhy e Mochichuu.