L'Attacco dei Giganti: annunciata la collaborazione con un'azienda produttrice di ramen

Il finale dell'Attacco dei Giganti continua ad essere uno degli eventi più importanti, e discussi, degli ultimi anni e nonostante sia stato recepito in maniera divisiva da parte della community, sembra che Eren e compagni siano pronti a conquistare anche un altro tipo di mercato, vista la recente collaborazione annunciata da Myojo Foods.

La Myojo Foods è una sussidiaria della famosa azienda Nissin Food Products Co., che da anni si occupa specificatamente della produzione e vendita di cibi pronti e rapidi da preparare, tra cui il ramen. Nonostante il ramen non appaia molto spesso durante l'avventura di Eren e compagni, come invece accade in Dragon Ball o Naruto, l'azienda ha comunque deciso di investire nella serie di Isayama, creando delle confezioni interamente dedicate ai protagonisti e ai Giganti.

Come potete infatti vedere dall'immagine presente in fondo alla pagina, Eren, Mikasa, Armin e Levi hanno subito un radicale cambiamento di design, trasformandosi da soldati in personale addetto alla preparazione e alla consegna del ramen. Inoltre Myojo Foods ha organizzato un concorso a premi, riguardanti l'opera, a cui può partecipare chiunque acquisti almeno una delle confezioni in questione tra i mesi di maggio e luglio.

