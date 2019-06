L'Attacco dei Giganti: annunciata data di uscita del capitolo 119

Ecco una notizia che siamo sicuri renderà molto felici tutti i fan de L'Attacco dei Giganti: l'account Twitter ufficiale della serie ha infatti appena annunciato la data di uscita del capitolo 119 del manga di Hajime Isayama.

Continua l'emozionante storia di Eren Jaeger e dei suoi compagni. Dopo aver dato uno sguardo allo studio dell'autore de L'Attacco dei Giganti, grazie ad una mostra presente nel territorio nipponico, siamo pronti a riimmergerci nel conflitto in cui la sopravvivenza dell'umanità è la posta in gioco.

La data di uscita del capitolo 119, che darà inizio al volume numero 30 dell'opera, è segnata per il 9 luglio in Giappone. Se durante l'attesa avete bisogno di un ripasso degli avvenimenti più recenti del manga, andate a leggere il nostro riassunto del capitolo 118 de L'Attacco dei Giganti.

Quella della serie ideata da Hajime Isayama è una vera e propria mania per il mercato giapponese, come potete vedere dalla puntata dedicata dal canale televisivo NHK all'analisi del manga sui giganti.

Siamo convinti che anche voi non vedete l'ora di scoprire come continueranno le avventure di Eren Jaeger, arrivate in Italia al volume 27 dell'opera, edita a cadenza bimestrale da Planet Manga. Resta da vedere quali saranno i piani della casa editrice una volta raggiunta l'originale pubblicazione giapponese del manga.