L'Attacco dei Giganti: annunciata la data d'uscita del volume 29 e una nuova light novel

La terza stagione de l'Attacco dei Giganti si è conclusa, lasciando gli spettatori sulle spine dopo il finale dell'ultimo episodio. Intanto il manga va avanti, e il prossimo agosto uscirà un nuovo tankobon che svilupperà ancor di più una storia sempre più coinvolgente. Insieme al volume c'è anche una sorpresa, vediamola insieme.

Kodansha, l'editore dell'opera, ha annunciato che il prossimo 9 agosto pubblicherà il nuovo tankobon de l'Attacco dei Giganti, precisamente il numero 29. Il manga di Hajime Isayama riprenderà a narrare le vicende dal capitolo 115.

Le novità non finiscono qui. Insieme al volume, che potrà essere acquistato anche singolarmente, verrà venduta all'interno di un'edizione limitata una nuova light novel che amplierà l'universo narrativo di Hajime Isayama. Il nome dell'autore è per ora ignoto, ma la storia che dovrebbe narrare riguarderebbe una vicenda inedita di Eren e compagni.

Il manga di Isayama è ormai in via di chiusura, e gli ultimi sviluppi della narrazione hanno ampiamente confermato questo sospetto. C'è grande attesa per la trasposizione della prossima stagione dell'anime, che dovrebbe adattare tutti i capitoli del manga rimanenti, configurandosi quindi come quella conclusiva. Manga e anime sono complementari nell'esperienza complessiva de l'Attacco dei Giganti, e spesso l'adattamento espande e rivede alcuni eventi migliorando il materiale originale.

Un esempio di questo processo creativo ce lo forniscono i doppiatori dell'anime in un dibattito che li vede discutere delle differenze tra il finale dell'anime e il rispettivo capitolo del manga. Ultimamente Isayama ha condiviso un'illustrazione di Levi, e i fan sono andati in visibilio per la bellezza dell'artwork, dategli un'occhiata!