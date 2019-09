L'Attacco dei Giganti: annunciata la data di uscita del volume 30

È da poco stato pubblicato in Giappone il volume 29 di L'Attacco dei Giganti, di cui abbiamo visto la copertina con Eren ostaggio di Pieck e tanti altri personaggi di fondo, che anticipano questa fase finale con la guerra tra Marley ed Eldia. Ma il tankobon numero 30 della serie è già dietro l'angolo, e uscirà tra pochi mesi.

La Kodansha ha annunciato la data di uscita di alcuni volumi provenienti dai manga della sua scuderia, e tra questi risalta naturalmente L'Attacco dei Giganti. Uno dei titoli più venduti della casa editrice concorrente della Shueisha tornerà a breve con la sua solita cadenza. Il numero 30 di L'Attacco dei Giganti è programmato per il 9 dicembre, giorno in cui dovrebbe anche essere pubblicato sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine il capitolo 124.

Il tankobon in questione conterrà verosimilmente i capitoli dal 119, pubblicato il luglio scorso, e il 122, che sarà pubblicato ad ottobre. Questo potrebbe essere uno dei volumi conclusivi di L'Attacco dei Giganti, più specificatamente il penultimo o il terzultimo. Il 2020 infatti comporterà la possibile conclusione del manga di Hajime Isayama, che quindi potrebbe terminare col volume 31 o 32.

Intanto, L'Attacco dei Giganti festeggia oggi ben dieci anni di pubblicazione, in un traguardo che viene accompagnato anche dalla rivista. La serie è edita in Italia da Planet Manga, mentre l'anime, con le sue tre stagioni, viene pubblicato sia in versione sottotitolata che doppiata in italiano sul portale streaming VVVVid.