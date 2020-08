L'Attacco dei Giganti: annunciato un nuovo spin-off su Armin

Prossimamente arriverà sul mercato un nuovo spin-off ispirato a l'Attacco dei Giganti, che seguirà le avventure di Armin in veste di investigatore. L'opera si intitola "Detective Armin", e si rivolge principalmente a un target infantile.

L'autore ha presentato lo spin-off attraverso un post su Twitter, presente in calce all'articolo, chiarendo che - sebbene l'opera sia prettamente orientata a un pubblico di giovanissimi - potrà comunque divertire i lettori di tutte le età.

Il volume racconterà una storia inedita, che vedrà l'Armata Ricognitiva alle prese con una minaccia sconosciuta. Dalle prime informazioni sembra essere questo il canovaccio narrativo dell'opera, la quale conterrà al suo interno anche una serie di quiz con cui divertirsi.

Le truci ambientazioni dell'universo di Isaiyama saranno replicate, questa volta, in un formato letterario, dal momento che lo spin-off sarà sostanzialmente una light novel. Per il momento il volume è destinato solo al Giappone ma, considerando l'enorme popolarità dell'opera, non è impossibile che da qui a pochi mesi possa arrivare anche in occidente.

