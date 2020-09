L'Attacco dei Giganti: in arrivo uno speciale dedicato alla colonna sonora dell'anime

Il leggendario compositore giapponese Hiroyuki Sawano, responsabile per la realizzazione della colonna sonora de L'Attacco dei Giganti, ha recentemente annunciato l'arrivo di uno speciale di ben diciannove minuti incentrato sul making-off delle musiche della serie anime, intitolato L'Attacco dei Giganti Suite ed in arrivo entro la fine del 2020.

In calce potete dare un'occhiata a due teaser, in cui viene mostrato anche uno spezzone della meravigliosa Vogel im Käfig, traccia ormai storica composta da Sawano e interpretata dalla giovane cantante Cyua. Al momento il progetto non ha ancora una data d'uscita definita, ma è stato ufficiosamente confermato che uscirà prima del debutto de L'Attacco dei Giganti 4, fissato per il prossimo 7 dicembre.

Shinjeki no Kyojin è un'opera di altissimo livello a tutto tondo, e per ben tre stagioni le musiche sono state una cornice perfetta per lo splendido lavoro svolto dai ragazzi di WIT Studio. Vi ricordiamo, a tal proposito, che la quarta e ultima stagione è nelle mani di MAPPA, stesso studio che tra pochi giorni ci porterà l'adattamento anime di Jujutsu Kaisen.

E voi cosa ne pensate? Guarderete L'Attacco dei Giganti Suite? Fatecelo sapere con un commento! A proposito delle musiche, poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'epico remix di Vogel im Käfig suonato in discoteca da un celebre DJ americano.