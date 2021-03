Quella volta che in L'Attacco dei Giganti apparì la stella di Better Call Saul

Hajime Isayama è un fan di diverse serie televisive. Tra le sue preferite c'è Game of Thrones di cui non ha voluto parlare del finale, ma anche la serie sequel di Breaking Bad. E proprio uno dei personaggi più iconici del mondo di Walter White ha fatto tempo fa la sua apparizione in L'Attacco dei Giganti.

Dopo la conclusione di Breaking Bad, la popolarità del personaggio di Saul Goodman ha spinto alla creazione di una nuova serie basata sul personaggio, Better Call Saul arrivata alla sesta stagione. La storia riprende il passato di Saul Goodman e delle origini del suo successo, e sembra che Hajime Isayama abbia apprezzato molto questa versione del personaggio.

Proprio per questo, come capitato ad altri personaggi e attori importanti, anche Saul ha avuto il suo cameo in L'Attacco dei Giganti. Senza descrivere approfonditamente gli eventi per evitare spoiler a chi non è in pari con il manga, apparirà un gigante il cui aspetto è identico a quello di Saul Goodman e che si esibisce anche nelle stesse pose ed espressioni. In basso potete trovare la vignetta in questione tratta da L'Attacco dei Giganti 124.

Non ci saranno molte altre possibilità di camei, considerato che L'Attacco dei Giganti si concluderà ad aprile 2021.