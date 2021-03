L'Attacco dei Giganti, aprite il portafoglio: arriva il fumetto più grande del mondo

Tra un mese esatto, dopo un successo con pochi precedenti, finalmente il manga de L'Attacco dei Giganti raggiungerà il suo clamoroso capolinea. L'editore Kodansha, che negli anni ha puntato molto sul capolavoro di Hajime Isayama, vuole fare le cose in grande per il finale, ma letteralmente parlando.

Solo qualche ora fa è trapelato il numero di pagine del capitolo 139 de L'Attacco dei Giganti, l'ultimo dei quali che chiuderà le gesta dell'opera. Sempre per il gran finale, la rivista ha iniziato a puntellare la pirateria in modo tale da prevenire la fuoriuscita della conclusione giorni prima dell'uscita ufficiale del capitolo.

L'editore Kodansha ha grandi piani in mente per il finale del suo pupillo e, per questo, sta organizzando vari progetti a tema. Uno di questi è letteralmente un grande piano, ovvero una ristampa del primo volume de L'Attacco dei Giganti in un formato imponente. Le sue dimensioni saranno di almeno 70,4 x 100 cm e faranno del volume il manga più grande del mondo. Kodansha fa sapere che sarà necessario almeno la vendita di 100 unità, dal prezzo di 150.000 yen cadauno (1200 euro), per riproporre in futuro un'idea del genere.

Il prezzo non è sicuramente da poco, ma potete comunque ammirare le gigantesche proporzioni del manga nel sample allegato in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa idea di Kodansha? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.