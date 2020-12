L'Attacco dei Giganti: l'Armata Ricognitiva augura buon Natale in questa illustrazione

Nelle varie stagioni di L'Attacco dei Giganti non sembra esserci un attimo di pace per i membri dell'Armata ricognitiva. Nella nuova illustrazione diffusa però abbiamo l'opportunità di osservare i protagonisti intenti a consegnare dei regali. Andiamo insieme a vederla.

La nuova immagine condivisa in occasione delle feste natalizie presenta Eren, Armin, Mikasa e Levi completamente immersi nello spirito del Natale. I quattro infatti, armati del loro Sistema di Manovra Tridimensionale, stanno sorvolando i tetti di una città con l'obiettivo di consegnare dei doni. Il disegno è riportato al termine di questa news e la situazione in cui vengono mostrati i ragazzi è certamente molto inusuale poiché il gruppo è sempre stato impegnato nella sopravvivenza. Nelle precedenti stagioni gli eldiani infatti venivano costantemente attaccati dai titani, mentre in L'Attacco dei Giganti 4, di cui sono trapelate le immagini del quarto episodio, l'Armata Ricognitiva non ha ancora fatto la propria comparsa ma abbiamo potuto assistere ad una battaglia della nazione di Marley.

Ricordo che la nuova stagione dell'anime non è stata prodotta dallo Wit Studio come le precedenti ma che è stata affidata a MAPPA. Purtroppo però sembra che quest'ultima azienda stia affrontando numerosi problemi nella creazione di L'Attacco dei Giganti 4.

Cosa ne pensate di questa illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti.