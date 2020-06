L'Attacco dei Giganti: arriva un nuovo Gigante Colossale, è quello di LowCostCosplay

L'Attacco dei Giganti è tornato al centro dell'attenzione grazie al trailer della stagione 4 pubblicato pochi giorni fa. Oltre al futuro lavoro dello Studio MAPPA, a breve tornerà anche il manga di Hajime Isayama con l'uscita di Bessatsu Shonen Magazine. Insomma, il prodotto sembra essere sotto più riflettori contemporaneamente.

E non potevano approfittarne i fan per lanciare prodotti e cosplay dedicati al mondo di L'Attacco dei Giganti. Tra coloro che hanno deciso di vestire i panni di uno dei personaggi della serie c'è il mitico LowCostCosplay, ragazzo che più volte ha dato prova della sua genialità. Utilizzando infatti strumenti di tutti i giorni realizza dei cosplay a basso costo che fanno sempre il giro della rete.

Oggi LowCostCosplay ha deciso di creare un cosplay del Gigante Colossale, utilizzando solo dei bastoncini di granchio. Come potete vedere in basso, li ha utilizzati per ricoprirsi la faccia di rosso e replicare le fibre del Gigante Colossale di Bertholt, ottenendo un effetto simile ma anche molto comico. Avrebbe dovuto fare scelte diverse se avesse utilizzato come modello il nuovo Gigante Colossale. Provereste a presentarvi in una fiera con un cosplay del genere?

Intanto il trailer di L'Attacco dei Giganti 4 sta facendo incetta di visualizzazioni sia su Twitter che su Youtube.