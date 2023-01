L'Attacco dei Giganti, arriva un sequel? O una sauna? La nuova risposta di Hajime Isayama

Hajime Isayama è sempre più al centro dell'attenzione ultimamente. Il mangaka, ormai ritiratosi dalle scene da più di un anno e mezzo a causa della fine del manga de L'Attacco dei Giganti, è tornato a parlare al pubblico grazie alla collaborazione con alcune aziende. Dapprima c'è stata Crunchyroll, che ha fatto alcune domande sulla storia.

Stavolta invece è la Francia a incalzare l'autore con alcune domande e curiosità su L'Attacco dei Giganti. Hajime Isayama ha sempre voluto dedicarsi alle terme, un suo sogno che coltiva da anni, e più volte durante le varie interviste ha esplicitato questo suo pensiero, pensando di ritirarsi dalla vita da fumettista una volta concluso il suo lavoro proprio per aprire una struttura termale. La situazione però non è andata come previsto, come ha già detto qualche mese fa.

E la domanda torna proprio durante questa intervista, ma più precisamente vengono toccati più argomenti. L'autore spiega che non ha intenzione alcuna di realizzare un sequel de L'Attacco dei Giganti, così come non ha la minima intenzione di realizzare un nuovo manga in generale, neanche una nuova storia. Invece, continua a percorrere la strada che lo porterà a realizzare la sua sauna, e sarà su questo progetto che dedicherà il suo tempo per gli anni a venire. Per il momento non c'è quindi l'intenzione di tornare a pubblicare nulla, neanche gli spin-off di Levi di cui si è parlato per un po' di tempo.

Vi è piaciuta questa presa di posizione da parte di Hajime Isayama di non realizzare alcun sequel de L'Attacco dei Giganti?