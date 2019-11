L'Attacco dei Giganti: arriva la spoilerosa copertina del volume 30!

Il capitolo 123 di L'Attacco dei Giganti è stato completato come annunciato dall'editor pochi giorni fa, ma il lavoro per Hajime Isayama non si è comunque concluso. Oltre alla pianificazione dei prossimi capitoli che ci faranno dirigere verso l'imminente finale dell'opera, il popolare mangaka ha anche terminato il lavoro sulla copertina.

Il tankobon numero 30 di L'Attacco dei Giganti sarà incentrato sugli ultimi quattro capitoli pubblicati, dal 119 al 122 e pertanto ci mostrerà tutto ciò che è accaduto nel crocevia dei sentieri, luogo dove Eren ha incontrato Zeke e Ymir. Il posto in questione è proprio lo sfondo della copertina del volume 30 di L'Attacco dei Giganti, che potete vedere in calce.

Eren osserva in quel luogo a metà tra il mistico e lo spettrale la figura di Ymir, la progenitrice, una bambina bionda che emerge dal fascio di luce centrale. Le sabbie e il fondo stellato con tanto di alcune comete creano un ambiente unico e che attira l'occhio, vi piace questa nuova copertina disegnata da Hajime Isayama? Il volume sarà pubblicato il 9 dicembre in Giappone.

L'Attacco dei Giganti potrebbe terminare nei prossimi mesi, tra l'inizio e la metà del 2020, per permettere anche all'anime di concludere la quarta stagione con la storia del manga già terminata.