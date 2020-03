L'Attacco dei Giganti: arriva un update sullo stato del capitolo 127

L'Attacco dei Giganti è in corso da oltre dieci anni e ha sensibilmente influenzato il decennio 2010-2019. Questa influenza sta però per terminare dato che, come anticipato anche da Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti è prossimo alla conclusione. Ciò non vuol dire che avverrà domani, ma sicuramente ogni mese potrebbe essere l'ultimo.

In attesa di capire qual è la vera intenzione di Eren Jaeger, protagonista di L'Attacco dei Giganti ma che al momento appare più come un nemico, i suoi vecchi compagni mettono su un gruppo piuttosto insolito per fermare l'avanzata dei giganti colossali. Il capitolo 126 termina proprio con Connie che, insieme ad Armin e gli altri, annuncia di voler salvare il mondo.

Il seguito di questa dichiarazione si avrà nel capitolo 127 di L'Attacco dei Giganti che arriverà su Bessatsu Shonen Magazine questo mese. L'episodio in questione, che aprirà anche il volume 32 dell'opera, dovrebbe debuttare il 9 marzo e l'editor del manga aggiorna i lettori sulla situazione. Tramite la pagina ufficiale Twitter è stato rivelato che da pochi giorni sono stati finiti i lavori sul capitolo 127 di L'Attacco dei Giganti e che quindi, in questo momento, la rivista è già in stampa e pronta per essere distribuita.

Cosa vi aspettate dagli eventi che Hajime Isayama metterà in campo nel capitolo di marzo?