L'Attacco dei Giganti: arriva il vino ufficiale Marleyano per brindare alla vittoria

Ormai L'Attacco dei Giganti è un best seller in tutto il mondo. Il manga è tra i più venduti e l'anime tra i più visti. In particolare quest'ultimo ha permesso l'espansione del brand che non si è limitato soltanto ai prodotti audiovisivi o fumettistici.

In Giappone in particolare il brand rivive sempre in qualche forma, anche quando l'anime non va in onda. Non esistono solo gli orologi a tema L'Attacco dei Giganti, per poter uccidere i giganti con classe, ma adesso potete persino iniziare a brindare per la vittoria contro i vostri nemici.

Durante la serie, in particolare negli ultimi episodi de L'Attacco dei Giganti 4, abbiamo visto Nicolo all'opera con molti prodotti enogastronomici, e tra le bevande che offre ai suoi clienti c'è anche il vino. Quel vino marleyano ora può arrivare sulle vostre tavole grazie al negozio di liquori online Kurand che vi permetterà di comprare del vero e proprio vino rosso marleyano da mettere in bella mostra in casa, in cantina oppure per servirlo ai vostri ospiti.

La bottiglia, recante un'etichetta con scritta in alfabeto marleyano, verrà proposta in una confezione di qualità ed elegante insieme a un apribottiglie con sopra il logo della polizia militare. Le vendite iniziano dall'11 giugno 2021 mentre le consegne avverranno non prima di fine luglio 2021. Il costo è di 8800 yen a bottiglia, tasse incluse, con spedizione gratuita in Giappone. Tra gli ingredienti non figura il fluido spinale di Zeke, quindi sarete sicuri di poterlo bere senza trasformarvi in giganti.

Per pulire la casa dopo la cena con i vostri amici potete invece approfittare del robot aspirapolvere con la voce di Levi.