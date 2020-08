L'Attacco dei Giganti: arriva il volume 32 del manga, ecco la copertina giapponese

L'attenzione su L'Attacco dei Giganti si concentra principalmente sui capitoli, pubblicati a cadenza mensile su Bessatsu Shonen Magazine. La rivista di Kodansha però non è il solo modo per leggere le storie scritte da Hajime Isayama. Infatti con cadenza all'incirca quadrimestrale, la casa editrice pubblica i tankobon che raccolgono i capitoli.

Insieme all'uscita de L'Attacco dei Giganti 131, capitolo pubblicato questo mese sulla rivista, è stato confermato che il prossimo volumetto del manga sarà nelle librerie e fumetterie nipponiche a partire dal 9 settembre 2020. Il volume che uscirà in concomitanza dell'undicesimo anniversario dell'opera di Hajime Isayama potrebbe essere il penultimo e si è rivelato con la sua copertina, che potete vedere in basso.

Il tweet ci presenta la copertina de L'Attacco dei Giganti 32 anche se ancora in bassa risoluzione. Il gruppo protagonista è ovviamente quello dell'alleanza tra Eldia e Marley, formata da pochi soldati di entrambe le fazioni. Hange, Armin, Mikasa, Jean, Reiner, Annie, Gabi, Falco, Connie, Magath e Pieck osservano ognuno in una direzione diversa con i fucili e armi alla mano, preparandosi per il loro assalto che potrebbe decretare la vittoria o la sconfitta dei piani di Eren Jaeger.

Nei disegni si nota lo sviluppo del mangaka, confermato anche dal paragone delle scene de L'Attacco dei Giganti.