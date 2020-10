L'Attacco dei Giganti: arrivano le mascherine ufficiali del Corpo di Ricerca

L'Attacco dei Giganti , opera creata da Hajime Isayama, si concluderà durante questo inverno con la pubblicazione della quarta stagione, il cui debutto è previsto per il mese di dicembre. Per rendere questa attesa meno pesante, sono stati annunciati numerosi prodotti legati alla serie, tra cui anche delle mascherine protettive.

Se l'intera industria dell'animazione giapponese, così come molte altre, ha subito un incredibile rallentamento nella produzione a causa della diffusione della pandemia, il settore del merchandise ha sfruttato in qualche modo questa situazione proponendo ai fan le mascherine delle loro serie preferite, e ora gli appassionati dell'Attacco dei Giganti possono entrare a far parte del Corpo di Ricerca proprio grazie a queste.

Grazie ad una collaborazione con l'azienda Van Nuys, infatti è stata possibile la creazione dei prodotti ufficiali che potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia. Attualmente non è stato ancora annunciato un prezzo per gli articoli, e ci sono solo due colorazioni disponibili per le mascherine, entrambe riportano il marchio della serie con il simbolo del Corpo di Ricerca, e sembrano essere particolarmente resistenti. Chiunque deciderà di acquistarne una riceverà inoltre un sacchetto per contenerla.

Ricordiamo che per la quarta stagione c'è stato un cambio di studio, da Wit a MAPPA, e vi lasciamo alle ultime indiscrezioni riguardo lo stato di produzione dell'anime.