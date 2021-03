L'Attacco dei Giganti, arrivano sul mercato i maxi fumetti da €1200: sold out in 2 minuti

Nel corso della prima settimana di marzo, Kodansha ha annunciato la produzione di cento maxi copie de L'Attacco dei Giganti, alte un metro e larghe settanta centimetri (1,40 metri da aperte), sia per celebrare l'uscita del capitolo finale in arrivo ad aprile sia per conquistare il Guinnes World Record per il fumetto più grande del mondo.

Composto da 96 pagine (circa due capitoli) e con un peso di 13,7 Kg, il maxi Volume de L'Attacco dei Giganti è subito diventato virale, e gli appassionati hanno atteso con impazienza l'apertura dei preordini. Oggi, Kodansha ha rivelato che le cento copie disponibili, in vendita al modico prezzo di 150.000 yen (€1200 circa), hanno registrato il sold out in meno di due minuti, il tempo di un paio di refresh della pagina d'acquisto.

Il Volume è celebrativo e di conseguenza è difficile immaginare che Kodansha voglia realizzarne altri, ma una ristampa di questa maxi copia è pressoché certa, visto che i fan continuano a chiedere a gran voce un restock. Le copie purtroppo sono acquistabili solo in Giappone, quindi difficilmente il pubblico occidentale riuscirà a mettere le mani su uno di questi preziosissimi oggetti da collezione.

Sempre a proposito de L'Attacco dei Giganti, vi ricordiamo che attualmente in Giappone l'emittente NHK sta trasmettendo la replica dell'episodio 14 della serie anime, interrotto la scorsa settimana per terremoto. Subito dopo la conclusione della puntata verrà trasmesso anche l'episodio 15, che getterà le basi per il season finale del 28 marzo. Martedì 23, quindi, potrete accedere su VVVVID o Amazon Prime Video e recuperare entrambi gli episodi.