L'Attacco dei Giganti: arrivano i primi spoiler del capitolo 121!

Attesa spasmodica per il capitolo 121 di L'Attacco dei Giganti, terminato lo scorso mese con un cliffhanger che già faceva presagire una seconda parte degli avvenimenti narrati da Hajime Isayama. A pochi giorni dalla pubblicazione in Giappone di Bessatsu Shonen Magazine che compirà dieci anni, iniziano ad arrivare i primi attesissimi spoiler.

Il capitolo 121 di L'Attacco dei Giganti è stato completato, secondo le parole dell'editor, già qualche giorno fa. Oggi possiamo vedere i primi frutti di questo lavoro di Isayama con alcune anticipazioni che potete vedere nel tweet in calce.

Anche questo mese sono state diffuse alcune anteprime minuscole e una pagina intera che ci danno modo di capire, più o meno, in che direzione si muoverà questo nuovo appuntamento mensile. Le immagini che provengono probabilmente dalla seconda metà del capitolo di L'Attacco dei Giganti ci mostrano Eren in contatto, in qualche modo, con Grisha.

Il ragazzo sembra sapere più di quanto visto finora e potrebbe avere piani che non conosciamo ancora. Eren sembra aver infatti già visto ciò che è successo quando Grisha uccise i reali e i sentimenti che provava, facendo scattare una molla che probabilmente ha portato al pensiero di annientare tutti dell'eldiano.

Mentre un'altra pagina sembra aver portato alla luce il rapporto di Eren con Historia, sul finale vediamo Zeke ed Eren nuovamente al centro del sentiero, mentre Eren lascia indietro il fratellastro per dirigersi verso Ymir, probabilmente per utilizzare il potere del Gigante Originale. Non resta altro che aspettare qualche altro giorno per poter leggere ufficialmente su Crunchyroll questo nuovo capitolo di L'Attacco dei Giganti, atteso per il 9 settembre.