L'Attacco dei Giganti: arrivano altri spoiler per l'atteso capitolo 129

Floch dice "Sarò io a salvare Eldia" prima di ricevere un proiettile sparato da Gabi . Il ragazzo cade in mare ed è probabilmente dato per morto, anche se non se ne ha la certezza. Salgono tutti quanti su una nave tranne una persona. Magath e Shadis rimangono al porto per far esplodere tutto, in modo tale da non permettere che altri nemici inseguano i ragazzi. Il duo sembra farsi esplodere insieme e, quindi, morire.

The title of the chapter is Nostalgia — Shuuko (@Shuuko9) June 4, 2020

Reiner Annie almost died.



Shadow figure / Shadis saved the alliance.



Floch last words were “I’m the one who will save Eldia” before getting shot by Gabi. (No idea if he’s dead or alive but he fell on the ocean)



Everyone got on the ship, not plane. Except one person. — Shuuko (@Shuuko9) June 4, 2020

Magath remained on the port to blow up the other ship so no one could follow the alliance.



Shadis helped Magath and they became friends before blowing up the ship with them. — Shuuko (@Shuuko9) June 4, 2020

We see Falco’s titan



Last page is Pieck and Gabi crying on the ship while watching the explosion — Shuuko (@Shuuko9) June 4, 2020