L'Attacco dei Giganti: in arrivo la collaborazione che non ti aspetti con Hello Kitty

Si avvicina sempre di più la data d'uscita dell'ultima parte della stagione finale de L'Attacco dei Giganti, quella che di fatto chiuderà per sempre le gesta del Corpo di Ricerca dal momento che sul fronte cartaceo il manga omonimo è terminato da ormai diversi mesi.

L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 uscirà a gennaio, con l'esattezza il giorno 10 e a partire da mezzanotte (il 9 gennaio 16:05 in Italia secondo il fuso orario). Studio MAPPA sta lavorando senza sosta per dare una degna conclusione al capolavoro di Hajime Isayama e proporre un comparto tecnico qualitativamente all'altezza delle aspettative nonostante tutte le voci di corridoio in merito ai ritmi frenetici della compagnia.

Ad ogni modo, nel frattempo continuano ad intensificarsi le collaborazioni a tema tra il franchise e celebri brand, l'ultimo dei quali con Hello Kitty, il personaggio più famoso della famosa azienda Sanrio. Attualmente non si quali prodotti verranno distribuiti in questa particolare collaborazione, tuttavia è stata realizzata in occasione dell'annuncio una locandina promozionale speciale, la stessa che potete recuperare in calce alla notizia, con Hello Kitty sulle spalle di Erwin Smith.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questa bizzarra ma quanto originale partnership tra i due titoli? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento qua sotto.