L'Attacco dei Giganti: in arrivo due nuovi liquori ispirati alla serie

La serie de l'Attacco dei Giganti ha avviato una collaborazione con un birrificio con sede a Oita, Oitamtsu Brewin - per rilasciare due nuovi tipi di liquori - Enma Red ed Enma Black, ispirati al brand di Hajime Isayama.

La partnership nasce dal rapporto dell'autore con la prefettura di Oita, in cui si trova la sua città natale. La bottiglia di Enma Red presenta la medesima illustrazione del primo volume del manga, mentre la bottiglia Enma Black - come potete osservare in calce all'articolo - mostra la copertina del quatro volume.

Entrambi i liquori saranno acquistabili nella catena di negozi Likaman in Giappone, a partire dal primo agosto. E' possibile effettuarne il preordine attraverso il sito web della catena. Ciascuna bottiglia ha un costo di 1760 yen (circa 16 dollari).

Non sorprende che l'Attacco dei Giganti sia di inspirazione per la produzione di svariati prodotti di consumo, essendo uno dei marchi più in voga negli ultimi anni. Oltre al manga, che sta raggiungendo la sua naturale conclusione, i fan attendono con trepidazione la quarta e ultima stagione delll'anime.

Non disponiamo di una data ufficiale per la sua trasmissione, tuttavia le ultime voci punterebbero sul mese di ottobre. Lo studio d'animazione che si occuperà della sua realizzazione sarà lo Studio Mappa. Il primo trailer di presentazione ha mostrato dei segni incoraggianti, e le dichiarazioni dello staff dimostrano la volontà di non risparmiarsi sulla qualità della prossima stagione.

