L'Attacco dei Giganti: in arrivo un imponente busto di Eren in forma Gigante

Gli elogi per la seconda parte dell'anime de L'Attacco dei Giganti 3 non si risparmiano. Grazie all'incredibile qualità della realizzazione tecnica e la trama che ha raggiunto i suoi apici con la rivelazione del segreto dietro la nascita dei giganti, l'anime ha raggiunto la cime delle serie meglio votate sul sito IMDb.

Sembra quindi non esserci momento migliore per investire i propri risparmi in un meraviglioso busto di del protagonista Eren Yeager in forma Gigante circondato dai due compagni Armin e Mikasa. L'imponente statua, come potete vedere in calce alla notizia, è realizzata da Kinetiquettes, un'azienda che si occupa di realizzare action-figura da collezione sotto licenza, con la particolarità di proporre statue dalla qualità e dal prezzo molto elevati.

Nonostante non siamo ancora a conoscenza dal prezzo della stupenda statua, che non ha nemmeno una data di arrivo, possiamo dire per certo che la realizzazione è impressionante, come lo sono la quantità di dettagli proposti. Non ci resta quindi che restare in attesa di ulteriori informazioni e iniziare a risparmiare, dato che spesso le figure di Kinetiquettes vengono realizzate in pochi pezzi.

Infine, durante l'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 3 è stato mostrato il Gufo, di cui abbiamo potuto scoprire la sua identità.